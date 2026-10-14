O forță în Serie A, deținătoarea titlului și ocupanta primului loc în clasamentul la zi, Inter devine ciuca bătăilor, în Champions League. Primele două partide din acest sezon, 1-2 cu Real Madrid și 3-4 cu Club Brugge, au reconfirmat această realitate.

De ce însă o formație care defilează pe plan intern – Inter are 5 victorii, 1 egal și un golaveraj excelent în Serie A, 18-8 – pierde tot, în Europa? Jurnalistul Philip Conticello (Gazzetta dello Sport) a încercat să găsească niște explicații concrete, după înfrângerea de marți, în meciul cu Club Brugge.

Verdictul italienilor: sistemul lui Chivu, incompatibil cu Champions League

În debutul analizei sale, Philip Conticello a notat că, la ora actuală, Inter duce lipsa unei piese de bază pentru o formație solidă: un portar sigur.

„Meciul cu Club Brugge a fost încă un dezastru din partea lui Pepo Martinez. De acum, cam toată lumea s-a convins: Inter are o problemă în ceea ce privește postul de portar“, a scris jurnalistul italian. De notat că, în lotul actual, Chivu mai are la dispoziție doi portari experimentați: Ivan Provedel (32 de ani) și Raffaele Di Gennaro (33 de ani).

Dincolo de problema tot mai evidentă, care se manifestă între buturi, Inter suferă și de o fragilitate defensivă cronică. Iar aici, italienii l-au arătat pe Chivu cu degetul.

„Stilul agresiv, ultraofensiv, cerut de Chivu, expune echipa. Cu o asemenea abordare, Inter e, practic, lipsită de defensivă, când dă de greu. Și suferă, exact cum s-a văzut și aseară, în meciul cu Club Brugge. Desigur, ca antrenor, trebuie să-ți asumi și riscuri. Dar, uneori, te expui prea mult. Și atunci, prețul pe care îl plătești nu justifică riscul asumat. Pe scurt, stilul lui Chivu conduce Interul spre victorii spectaculoase, în Italia, dar e incompatibil cu ce se întâmplă în fotbalul european de nivel înalt. În Champions League, unde nivelul adversarilor crește, Inter cade“, a explicat Philip Conticello.

Acesta a insistat că, pe lângă așezarea mult prea riscantă pentru Champions League, Chivu n-are la dispoziție nici jucătorii potriviți pentru ce vrea să facă, în Europa, după modelul Serie A.

„Lui Chivu îi lipsesc fundașii centrali, care să fie capabili de a acoperi spațiul lăsat liber, în spatele lor, în așezarea avansată gândită de antrenorul român. Și, când adăugăm la asta, problema unui portar nesigur, ne dăm seama de ce Inter are zero puncte după două meciuri. Din păcate, Chivu e primul vinovat pentru asta“, a concluzionat jurnalistul în textul publicat în Gazzetta dello Sport.