BREAKING NEWS: Veste majora pentru tenisul romanesc! Cluj-Napoca va organiza un turneu WTA 250 in luna august a acestui an: cine ar putea participa

Veste majora primita de tenisul romanesc: Cluj-Napoca va gazdui in aceasta vara un turneu WTA de calibru 250, dotat cu premii totale in valoare de 235,000 de euro. Competitia se va numi Winners Open, va avea loc intre 1-8 august si va fi prima intrecere de acest tip organizata vreodata in judetul Cluj.

In acest an, turneul va coincide cu perioada Jocurilor Olimpice de la Tokyo, motiv pentru care Simona Halep va absenta, dar alte jucatoare romance sunt asteptate sa faca parte din cele 60 de jucatoare din circuitul WTA care vor participa. Jocurile Olimpice de la Tokyo se vor desfasura in perioada 23 iulie - 8 august.

Competitia WTA 250 de la Cluj-Napoca va avea loc in complexul Winners, unde Simona Halep a jucat un meci demonstrativ alaturi de Horia Tecau, in vara anului 2020.

Calendarul oficial WTA nu a confirmat inca vestea anuntata de organizatori, iar in prezent nu exista niciun nume de jucatoare confirmata cu statut de participanta la editia din acest an.

OMG- We'll have a WTA tournament in Cluj ????????

The tournament is not showed yet on the WTA calendar, but everything seems to be set up according to the organizers. pic.twitter.com/wUHUfLwLuK