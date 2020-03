Mesajul CONTROVERSAT lansat de una dintre cele mai mari legende din tenis: "Sangele lui Iisus ne va proteja de coronavirus"

O vedeta din lumea tenisului socheaza cu un anunt controversat.

Margaret Court, una dintre cele mai titrate jucatoare de tenis din toate timpurile, cu 24 de titluri de Grand Slam in palmares, a atras privirile opiniei publice cand a declarat, in cadrul bisericii unde este pastor, ca masurile autoritatilor sunt inutile in cazul pandemiei de coronavirus. Fosta tenismena e de parere ca bisericile nu trebuie inchise, acestea reprezentand solutia impotriva noului virus care a dat peste cap intreaga lume.

"Sanatatea enoriasilor este o prioritate pentru noi si am luat masuri active pentru a ne proteja familia. Suntem convinsi ca noul virus nu se poate apropia de noi. Sangele lui Iisus ne va proteja de coronavirus", a spus Margaret Court la Victory Life Church din Australia.

Nu este prima oara cand legenda tenisului a socat cu mesajele transmise in biserica. Ea a atacat dur anterior si comunitatea LGBT.