România - Coreea de Sud, la Campionatul Mondial U20 de handbal, pe VOYO (azi, de la 13:30)

Inter Milano îl omagiază, în mod constant, pe Cristian Chivu (45 de ani), primul antrenor din istoria clubului care a câștigat eventul (Serie A și Coppa Italia).

Inter Milano, ținta internauților români după un clip video cu Cristi Chivu

„Nerazzurrii” au postat, acum opt ore, pe Facebook un video cu Chivu marcând un gol în tricoul Interului, când era jucător.

„Antrenor excelent, dar ce jucător! Urmărește-ne pentru mai mult conținut din România” - a fost descrierea videoclipului ales de Inter.

Manelele, subiect de scandal pentru români

Un gest de respect a stârnit însă un scandal monstru printre internauții români. Inter și-a făcut un obicei să adauge pe fundalul sonor al clipurilor cu Cristi Chivu manele, un gen muzical care stârnește și astăzi controverse în România.

S-au creat două tabere: cei care se simt jigniți și au răspuns uneori chiar și prin comentarii rasiste și cei care susțin că manelele fac parte din identitatea noastră de români.

„Prietene, dar numai manele postezi… zic ăia că toți suntem țigani… tare neinspirat mai ești!” / „La cum vorbești tu chiar ești indian” este un prim schimb de replici dur între internauți.

„Se va da unfollow la pagină pentru mizeriile astea de conținut rromânesc” / „Doamne ferește, sper ca nu ești român” a fost un alt schimb în același registru.

Inter, între critici și laude

Printre comentariile negative s-au mai găsit și: „De ce va bateți joc de Chivu cu atâtea manele? Ah, scuze, ați pus și 'Dragostea din tei', piesa celor din Republica Moldova”, „Cu tot dragul pentru echipa și pentru Cristi, eu nu o să vă mai urmăresc dacă o țineți tot cu manele. Muzica asta reprezintă românii?” sau „Din ce în ce mai penibile postările!”.

„Propun ca Inter să joace în România”, „Mă bucur că vă plac, felicitări!” și „Ce plâng frustrații pe aici din cauză că pun ăștia manele..” sunt câteva dintre reacțiile care o susțin pe Inter.

Alți internauți s-au amuzat, pur și simplu, de situație: „Au descoperit italienii manelele”, „Cine a preluat pagina de Facebook Interului? Că bagă muzica numai de Vivaldi, Mozzart, Verdi..” etc.