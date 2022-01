La 35 de ani, a decis să se retragă din tenis! A fost #1 mondial și a câștigat turnee pe bandă rulantă

''Am decis că acest sezon va fi ultimul'', a anunţat jucătoarea în vârstă de 35 de ani după eliminarea ei în primul tur de dublu feminin de la Australian Open, unde a făcut pereche cu ucraineanca Nadia Kicenok.

Sania Mîrza se retrage din tenis

''Simt că pot să joc bine, să mă implic în turnee. Dar îmi ia din ce în ce mai mult timp să-mi revin, m-a durut foarte mult genunchiul azi şi-mi expun fiul luându-l cu mine la turnee'', a spus Sania Mirza. ''O voi lua pas cu pas dar nu sunt sigură că pot încheia sezonul. Voi încerca totuşi'', a mai spus aceasta.

Anul 2015 a fost apogeul carierei ei: a ajuns pe locul 1 mondial la dublu feminin, cu două titluri de Grand Slam la Wimbledon şi la US Open. A ridicat singurul său trofeu de simplu în acel an, la Hyderabad, şi a obţinut cel mai bun rezultat într-un turneu de Mare Şlem ajungând în optimi la US Open.

Al 43-lea şi ultimul ei titlu de dublu feminin datează din septembrie anul trecut la turneul de la Ostrava, alături de chinezoaica Shuai Zhang. Agerpres