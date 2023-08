Povestea Cristinei Neagu, jucătoare la CSM București și la echipa națională, continuă pe semicerc. Într-un sport în care România a însemnat enorm la nivel mondial, Neagu a făcut și face un excelent PR sportului românesc.

Personalitate complexă, Cristina a dat dovadă de calități de lider încă de la juniorat. Viața și cariera ei sunt exemple pentru orice copil care iubește melanjul seducător din handbal: forță, explozie, disciplină tactică, inițiativă, aruncări devastatoare, simț de anticipație, poziționare și multe altele.

Cristina Neagu împlinește 35 de ani

S-a născut la 26 august 1988, în Bucureşti. Şi-a început ascensiunea în lumea handbalului la Clubul Sportiv Şcolar nr. 5 Bucureşti, în 2000, la vârsta de 12 ani, sub îndrumarea antrenoarei Maria Covaci.

Maria Covaci venise la școala Cristinei pentru a selecta jucătoare pentru echipa de handbal a Clubului Sportiv Școlar nr. 5 din București. „Era foarte motrică și era ușor de lucrat cu ea. Ar fi putut fi campioană în orice alt sport", spune prima ei antrenoare.

La doar 17 ani, a fost declarată cea mai bună jucătoare de la Campionatul European de Tineret din Austria, unde echipa României a obținut medalia de argint.

Un an mai târziu, Neagu a semnat cu Rulmentul Brașov și a devenit liderul echipei, deși avea doar 18 ani.

Mariana Târcă, antrenoare pe atunci la Rulmentul, i-a dat încredere uriașă. Legendara Mariana Târcă a identificat calitățile fetei cu o detentă extraordinară, braț de oțel și știință a jocului și a vorbit mereu la superlativ despre interul stânga.

Inteligentă, cu clarviziune în joc și pătrunderi înșelătoare, Cristina a devenit rapid și om de bază pentru națională.

Cristina Neagu a fost selecționată la Mondialul din 2007, din Franța, unde România s-a clasat pe locul 4. „Meciurile tari călesc orice jucător. Nu mi-a fost frică deloc, chiar dacă în fața mea era Valerie Nicolas. Domnul Tadici mi-a spus să arunc la poartă cu curaj și așa am făcut. E cea mai frumoasă seară din viața mea.", a spus Cristina imediat după victoria memorabilă din sferturi, împotriva națiunii gazdă Franța.

În 2005 a cucerit cu echipa României medalia de argint la Campionatul European de junioare (Austria), fiind desemnată cea mai valoroasă jucătoare a turneului final.

VIDEO Cristina Neagu, golul 900 la națională

La Mondialele de tineret din Canada, în 2006, a fost aleasă din nou cea mai bună jucătoare, câştigând bronzul cu naţionala de tineret. La Campionatul European de junioare din Turcia de la Izmir (2007) a obţinut, cu echipa, medalia de bronz. Cu naţionala de senioare a participat la Campionatul Mondial din Franţa (2007), ocupând locul 4.

A fost lidera naţionalei României la Campionatul European din Danemarca şi Norvegia (2010), unde echipa pregătită de antrenorul Radu Voina a obţinut medalia de bronz. Neagu a ocupat primul loc în două clasamente statistice ale Euro-2010 de handbal feminin, fiind cea mai bună marcatoare a competiţiei, cu 53 de goluri, din 105 şuturi (50 la sută, medie de 6,6 goluri pe meci), dar şi cea mai bună pasatoare a întrecerilor continentale, cu 36 de pase decisive şi o medie de 4,5 asemenea reuşite pe meci. A fost aleasă cel mai bun inter stânga în echipa ideală a CE 2010.

A fost recompensată cu premiul pentru cea mai bună debutantă a anului 2009, World's best Rookie of the Year 2009, acordat în premieră de Federaţia Internaţională de Handbal (IHF). A fost desemnată cea mai bună handbalistă a anului 2010 de către Federaţia română de specialitate şi cea mai bună jucătoare de handbal din lume, în ancheta Federaţiei Internaţionale de Handbal.

A luat parte la Jocurile Olimpice de la Beijing, unde România a terminat pe locul 7, iar apoi la Campionatul European unde echipa a obţinut locul 5. În 2009, Cristina Neagu şi naţionala României s-au clasat doar pe locul 8 la Campionatul Mondial din China.

Palmares la nivel de club

Liga Campionilor EHF:

Câștigătoare: 2015

Finalistă: 2010, 2014

Semifinalistă: 2009, 2012, 2013, 2016, 2017, 2018

Cupa Cupelor EHF:

Finalistă: 2008

Liga Națională:

Câștigătoare: 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2018, 2021

Cupa României:

Câștigătoare: 2011, 2018, 2019, 2022

Finalistă: 2007, 2020, 2021

Supercupa României:

Câștigătoare: 2011, 2017, 2019

Finalistă: 2018, 2020, 2021

Campionatul Muntenegrului:

Câștigătoare: 2014, 2015, 2016, 2017

Cupa Muntenegrului:

Câștigătoare: 2014, 2015, 2016, 2017

Liga Regională Feminină:

Câștigătoare: 2014, 2015, 2016

Echipa națională

Campionatul Mondial: Medalie de bronz 2015

Medalie de bronz 2015 Campionatul European: Medalie de bronz 2010

Campionatul Mondial pentru Junioare: Medalie de bronz: 2006

Campionatul European pentru Junioare. Medalie de argint: 2005

Campionatul European pentru Tineret: Medalie de bronz: 2007

Palmares individual

Cea mai bună marcatoare din istoria Campionatului European: 3 decembrie 2018

Cea mai bună handbalistă a anului-IHF: 2010, 2015, 2016, 2018

Cel mai bun debutant al anului-IHF: 2009

Cea mai bună handbalistă română: 2009, 2010, 2015, 2016, 2017, 2018

Cea mai bună handbalistă de naționalitate română care activează în Liga Națională: 2017, 2018, 2019

Cea mai bună sportivă din România: 2015

Cea mai valoroasă jucătoare (MVP) a Final Four-ului Cupei României: 2018

Cel mai bun inter stânga al Campionatului European: 2010, 2014, 2016[85], 2022

Cea mai bună medie de goluri pe meci la Campionatul European: 2016 (7,7 goluri/meci)

Cea mai bună marcatoare (53 de goluri) a Campionatului European: 2010

Cea mai bună pasatoare (36 de pase de gol) a Campionatului European: 2010

Cea mai bună handbalistă (MVP) a Campionatului European pentru Junioare: 2005

Cea mai bună handbalistă (MVP) a Campionatului Mondial pentru Junioare: 2006

Cel mai bun inter stânga al Campionatului European pentru Tineret: 2007

Cea mai bună handbalistă (MVP) a Cupei Mondiale din Danemarca: 2009, 2010

Cea mai bună marcatoare în Liga Campionilor EHF: 2015 (102 goluri), 2018 (110 goluri), 2022 (110 goluri)

Cel mai bun inter stânga al Ligii Campionilor EHF: 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2022

Cea mai bună marcatoare a Trofeului Carpați: 2006,[88] 2015

Cel mai bun inter stânga al Bucharest Trophy: 2014[, 2015

Cea mai bună marcatoare a Campionatului Mondial: 2015 (63 de goluri)

Cel mai bun inter stânga al Campionatului Mondial: 2015

Cea mai bună jucătoare (MVP) a Campionatului Mondial: 2015

Handball-Planet.com Female World Handball Player: 2015, 2016

Cetățean de onoare al municipiului București: 2017