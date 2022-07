Irina Begu, calificată în semifinalele turneului de la Palermo! Victorie clară în fața lui Parry 

De o oră și 45 de minute a avut nevoie tenismena din România pentru a-și asigura prezența în semifinalele turneului WTA 250 de la Palermo. Begu a pierdut un singur game în primul set, după doar 35 de minute de joc, fără ca jucătoarea franceză să îi pună mari probleme.

În al doilea set, Irina Begu a avut „mai mult de furcă”, însă a reușit să încheie setul, cedând trei game-uri în fața lui Parry. Este primul meci de la Palermo pe care Begu îl câștigă în două seturi, după ce a avut dificultăți cu Bassols și Dodin.

Irina continues to play great and she is rewarded with a trip to the SF in Palermo. Irina Begu defeated Diane Parry 6-1, 6-3. Irina will face Sara Sorribes Tormo next in the SF. pic.twitter.com/lsyK4QRlHR — Romanian Tennis (@WTARomania) July 22, 2022

Irina Begu, calificată în semifinalele turneului de la Palermo! Cu cine se duelează

În semifinalele turneului WTA 250 de la Palermo Irina Begu se va duela cu iberica Sara Sorribes Tormo (25 ani, 41 WTA) pentru un loc în finală. Cele două s-au mai întâlnit o singură dată, în cadrul turneului Livesport Prague Open, în 2020, iar atunci tenismena română s-a impus în trei seturi, în sferturile de finală, 6-2, 4-6, 6-2.

„Sună ciudat 'în urmă cu 10 ani', îmbătrânesc. Cred că am făcut un meci foarte bun, am început chiar bine în primul set, m-am chinuit puțin la serviciud, dar sunt fericită că am putut câștiga și că am ajuns în semifinală.

Scorul nu arată, dar a fost un meci greu, cu schimburi lungi, am jucat fiecare punct. A fost mai dificil în al doilea set, dar e bine că am câștigat.

Încă un meci dificil cu Sara, joacă bine pe zgură, trebuie să fiu agresivă, să dictez punctele, trebuie să mă recuperez azi și mâine să fac cel mai bun tenis al meu”, a declarat Irina Begu la finalul partidei.

Here is Irina Begu's on-court interview after her QF victory over Diane Parry in Palermo. pic.twitter.com/XpmBEITvU0 — Romanian Tennis (@WTARomania) July 22, 2022

How it started ➡️ How it’s going ???????? Irina-Camelia Begu is back into a semifinal in Palermo for the first time since 2012! pic.twitter.com/qANBiFgg8w — Palermo Ladies Open (@LadiesOpenPA) July 22, 2022

Astfel, Irina Begu ajunge pentru a doua oară în carieră în semifinalele turneului de la Palermo. În 2012 mai reușea aceeași performanță, fiind eliminată de Sara Errani în minimum de seturi, 6-4, 6-1. Pentru româncă este a doua semifinală jucat în acest an, după cea de la Sankt Petersburg, disputată în luna februarie și pierdută în fața Mariei Sakkari, 4-6, 7-6 (7-4), 4-6.