INCREDIBIL! La 72 de ani, Ilie Nastase si-a facut primul tatuaj de dragul noii iubite. FOTO

Ilie Nastase n-a ramas prea mult singur dupa despartirea de Brigitte.

Geniul din tenis are o relatie cu Ioana Simion, de care spune ca e indragostit pana peste cap. Nastase si-a facut la 72 de ani primul tatuaj. Si-a scris pe mana stanga numele Ioanei.

"I-am spus domnul Ilie mult timp, nu am crezut ca putem fi intr-o relatie. Am stiut ca lucrurile sunt serioase dupa ce ne-am intors din Sardinia, unde am fost in vacanta cateva zile", a dezvaluit Ioana la Antena 1.

Nastase a divortat la finalul lui septembrie de Brigitte Sfat.