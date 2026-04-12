Impecabil! Sinner l-a învins pe Alcaraz în finala turneului de la Monte Carlo și redevine numărul unu mondial

Alexandru Hațieganu
Italianul s-a impus după două ore și 15 minute de joc în meciul de duminică, primul împotriva lui Alcaraz de la debutul acestui sezon.

Tenismanul italian Jannik Sinner a câștigat duminică turneul ATP Masters 1.000 de la Monte Carlo, dotat cu premii totale de 6.309.095 de euro, în finala căruia l-a învins în două seturi, 7-6 (7/5), 6-3, pe marele său rival, spaniolul Carlos Alcaraz.

Sinner, în vârstă de 24 de ani, care venea după triumfurile obținute luna trecută în Statele Unite, la Indian Wells și Miami, a urcat în fotoliul de lider al clasamentului ATP după acest nou succes, detronându-l pe Alcaraz, deținătorul trofeului la Monte Carlo.

Jannik Sinner a obținut cu această ocazie a șaptea sa victorie în fața ibericului, care domină însă duelurile directe (10-7).

Acesta este al optulea trofeu de categoria ATP Masters 1.000 și cel mai important succes pe zgură din cariera lui Sinner, cu puțin mai mult de o lună înaintea Grand Slam-ului de la Roland Garros, unde jucătorul italian va încerca să-și ia revanșa după finala pierdută anul trecut, la mare luptă, în fața lui Alcaraz, după ce a condus cu 2-0 la seturi.

Agerpres

