Impecabil! Sinner l-a învins pe Alcaraz în finala turneului de la Monte Carlo și redevine numărul unu mondial

Tenismanul italian Jannik Sinner a câștigat duminică turneul ATP Masters 1.000 de la Monte Carlo, dotat cu premii totale de 6.309.095 de euro, în finala căruia l-a învins în două seturi, 7-6 (7/5), 6-3, pe marele său rival, spaniolul Carlos Alcaraz.

Sinner, în vârstă de 24 de ani, care venea după triumfurile obținute luna trecută în Statele Unite, la Indian Wells și Miami, a urcat în fotoliul de lider al clasamentului ATP după acest nou succes, detronându-l pe Alcaraz, deținătorul trofeului la Monte Carlo.

Italianul s-a impus după două ore și 15 minute de joc în meciul de duminică, primul împotriva lui Alcaraz de la debutul acestui sezon.