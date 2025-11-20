Paula Badosa (28 de ani, 25 WTA) a strâns optsprezece victorii dintr-un total de treizeci și unu de partide oficiale jucate în 2025.
După un început extraordinar de sezon, în care a jucat semifinală în Openul Australian, Paula Badosa nu a reușit mai mult decât două victorii adunate într-o singură competiție.
Paula Badosa: „Am crezut că 2025 avea să fie anul meu.”
„Am crezut că acesta avea să fie anul meu, dar, de fapt, acolo s-a terminat. A trecut atât de repede, a zburat. Totul a fost foarte solicitant fizic și mental. Am avut o accidentare la spate, apoi încă una și încă una — la mușchiul psoas, la aductor.
Este foarte frustrant. Știu care este nivelul meu sau de ce sunt capabilă, iar când încep un meci și nu sunt la acel nivel, este greu. Este greu să ajungi acolo, e dificil. Îmi cunosc limitele,” a declarat Paula Badosa în emisiunea „La Revuelta”, notează AS.
Paula Badosa, antrenamente intense timp de șase zile pe săptămână
Despre rutina sa zilnică, Paula Badosa a afirmat recent că își dedică prima parte a zilei tenisului și pregătirii fizice.
„Mă trezesc la 8, de obicei merg la sală până la 10, apoi merg pe teren pentru câteva ore, iar alte câteva ore după-amiaza… cu excepția unei zile pe săptămână,” a punctat Paula Badosa.
„Dacă nu câștig un Grand Slam, cariera mea a fost o poveste de nimic.”
Întrebată despre lucrurile care o fac să încerce să își prelungească aventura în tenis, în ciuda problemelor cronice la nivelul spatelui, Paula Badosa a replicat: „Nu am de ales, sunt foarte încăpățânată. Le-am spus că voi continua cu injecțiile chiar dacă știu cât de rele sunt pentru mine și corpul meu.
Tenisul îmi oferă mult în viața de zi cu zi, sunt foarte pasionată de acest sport. Dacă mai pot îndura, atunci voi încerca,” a adăugat Paula Badosa, înainte de a-și trasa marele obiectiv pentru restul carierei.
Fostul număr doi mondial vede obligatorie câștigarea unui turneu de mare șlem pentru a justifica toate durerile pe care le-a suportat: „Dacă nu câștig un Grand Slam, cariera mea a fost o poveste de nimic,” au fost cuvintele dure exprimate de Paula Badosa pentru Eurosport Spania.