Paula Badosa (28 de ani, 25 WTA) a strâns optsprezece victorii dintr-un total de treizeci și unu de partide oficiale jucate în 2025.



După un început extraordinar de sezon, în care a jucat semifinală în Openul Australian, Paula Badosa nu a reușit mai mult decât două victorii adunate într-o singură competiție.

Paula Badosa: „Am crezut că 2025 avea să fie anul meu.”

„Am crezut că acesta avea să fie anul meu, dar, de fapt, acolo s-a terminat. A trecut atât de repede, a zburat. Totul a fost foarte solicitant fizic și mental. Am avut o accidentare la spate, apoi încă una și încă una — la mușchiul psoas, la aductor.



Este foarte frustrant. Știu care este nivelul meu sau de ce sunt capabilă, iar când încep un meci și nu sunt la acel nivel, este greu. Este greu să ajungi acolo, e dificil. Îmi cunosc limitele,” a declarat Paula Badosa în emisiunea „La Revuelta”, notează AS.

