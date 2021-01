Gigantul croat de 2,11 metri care a revolutionat tenisul, Ivo Karlovic: "M-as fi putut duce in NBA, dar nu mi-a placut baschetul." | Ce loc ocupa in clasamentul ATP la 41 de ani

Ivo Karlovic continua sa fie un jucator redutabil al circuitului ATP chiar si la varsta de 41 de ani.

O legenda improbabila a ultimelor doua decenii ale tenisului masculin, Ivo Karlovic a ajuns la varsta de 41 de ani in al 21-lea sezon de activitate ca tenismen profesionist si ramane in continuare parte a top 150 ATP.

Detinator al recordului absolut de asi executati in circuitul ATP, 13619 in 688 de meciuri jucate pana in prezent, conform statisticilor oficiale ATP Tour, jucatorul croat cu o inaltime de 2,11 metri a povestit pentru Behind the Racquet greutatile copilariei petrecute intr-o Iugoslavie puternic incercata de razboi, dar si cat de aproape a fost sa ajunga in NBA.

"Mi-am petrecut 41 de ani fiind om. La 6 ani, am luat prima data o racheta in mana, dar nu mi-a placut tenisul. Cativa ani mai tarziu, m-am indragostit de acest sport. Am crescut in Iugoslavia in timpul razboului. Putini jucatori au reusit sa paraseasca tara; nu am avut multi bani. Erau luni in care nu mancam prea mult si nici nu ieseam afara, din cauza avioanelor care survolau orasul si trebuia sa gasim adapost subteran.

Ma antrenam de fiecare data cand gaseam un teren liber. Am jucat si baschet pana la varsta de 13 ani. Eram inalt si ma miscam bine, antrenorii ma puneau sa joc impotriva celor de 18 ani, dar nu imi placea. Poate ca m-as fi putut duce in NBA. La 21 de ani, am inceput o perioada de trei ani in care am fost clasat pe locul 300 in lume. Am ramas dezamagit, pentru ca mi-am vazut prietenii urcand mai sus in clasament, si nici nu aveam vreun antrenor, deci calatoream singur.

M-am gandit sa renunt la tenis inainte sa sparg gheata in circuit. In tenis nu poti sa fii realistic. Trebuie sa fii un visator," a scris Ivo Karlovic pentru Behind the Racquet.

Ivo Karlovic ocupa locul 4 in clasamentul all-time al celor mai rapide servicii realizate vreodata intr-un meci oficial, mandrindu-se cu un prim serviciu executat la o viteza de 253 km/h in cadrul Cupei Davis, editia 2016. De asemenea, Karlovic este recordmen al celui mai rapid serviciu secund din istoria tenisului, servind cu 232 km/h in sferturile turneului de la Washington din 2007.

Jucatorii care au servit cei mai multi asi in circuitul ATP



1. Ivo Karlovic - 13,619 asi in 688 de meciuri (19,79 asi per meci)

2. John Isner - 12,365 de asi in 675 de meciuri (18,31 asi per meci)

3. Roger Federer - 11,344 de asi in 1449 de meciuri (7,82 asi per meci)

4. Feliciano Lopez - 9784 de asi in 929 de meciuri (10,53 asi per meci)

5. Sam Querrey - 8325 de asi in 655 de meciuri (12,7 asi per meci)