Din articol Ivo Karlovic serveste gluma zilei in lumea tenisului

La 40 de ani si 11 luni, Ivo Karlovic s-a calificat in turul 2 al unui turneu de mare slem.

Ivo Karlovic s-a nascut in 1979, dar varsta nu-l impiedica sa performeze la cel mai inalt nivel al tenisului mondial.

Tenismenul croat cu o inaltime de 2,11 metri s-a calificat in turul al doilea la Australian Open, invingandu-l pe canadianul Vasek Pospisil in minim de seturi, scor 7-6, 6-4, 7-5.

Ivo Karlovic serveste gluma zilei in lumea tenisului



Exceptand serviciul sau grozav, care a ajuns in topul recordurilor istorice - 253 km/h este cea mai rapida serva executata de croat intr-un meci oficial -, Ivo Karlovic a reusit sa-i impresioneze pe fanii tenisului si cu glumele sale, publicand o imagine un colaj cu portretele marilor jucatori de tenis inchipuite acum 20 de ani.

Exceptand figura lui Roger Federer, care era si el deja tenismen profesionist in anul 2000, spre deosebire de Nadal si Djokovic, Ivo Karlovic are dreptate cand isi subliniaza longevitatea incredibila in circuitul ATP. Karlovic a devenit jucator profesionist in anul 2000 si va implini in februarie 41 de ani.