FOTO | Djokovic asa cum nu a mai aparut in public niciodata! Imaginile care il tradeaza pe numarul 2 mondial

Novak Djokovic a fost surprins de paparazzi intr-o ipostaza in care nu a mai aparut niciodata in vazul opiniei publice.

Numarul 2 ATP a iesit pe balconul camerei de hotel din Paris purtand numai lenjerie intima si facandu-si fotografii in ipostaze care sugereaza faptul ca sarbul ar fi consumat bauturi alcoolice.

Viata extrasportiva nu l-a afectat insa pe sarb, care a castigat ultimul turneu Masters 1000 al anului, invingandu-l in finala pe canadianul Denis Shapovalov, scor 6-3, 6-4 dupa numai 68 de minute de joc.

Djokovic a cazut pe locul al doilea in clasamentul ATP incepand cu 4 noiembrie, in urma punctelor pe care nu a reusit sa le apere la US Open.

Novak se afla la 640 de puncte in spatele lui Rafael Nadal, dar l-ar putea intrece pe rivalul sau, a carui participare la Turneul Campionilor se afla inca sub semnul intrebarii.