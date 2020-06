Federer: "Am inceput cu un vis ca intr-o zi voi ajunge in Top 100!" Cum aratau in copilarie cei mai bogati jucatori de tenis

De Ziua Internationala a Copilului, Sport.ro vi-i aduce in atentie pe copiii care in prezent sunt cei mai bogati 10 jucatori de tenis din lume.

Copilaria celor mai multi dintre ei a avut tenisul in prim-plan. Pasiunea lui Federer pentru tenis a inceput cu o racheta de lem in mana.

"Primele mele amintiri sunt de cand jucam cu o racheta de lemn. In locul mingilor galbene de tenis, eu am inceput, in Elvetia, sa joc cu mingi albe. Imi amintesc ca jucam mult la perete si trimiteam mingile ore in sir si in dulapuri sau in usa de la garaj.

Imi placea sa colectionez stickere, la inceputul anilor 90, cu fosti jucatori de tenis, pe care le pastram intr-o carte. Totul se invartea in jurul turneelor, al trofeelor, al sportivilor, asa am ajuns sa ii cunosc pe toti. Si apoi am devenit baiat de mingi la un eveniment din orasul meu natal, Basel.

Gandindu-ma la cum era, am inceput cu un vis si o speranta ca intr-o zi voi ajunge un jucator din Top 100", a marturisit Federer, potrivit News Break.

In galeria foto de mai jos ai imagini cu cei mai bogati jucatori de tenis din lume.