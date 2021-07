Faza halucinanta patita de Stefanos Tsitsipas in timpul punctului: cum si-a putut rupe racheta in doua. "Credeam ca are fair-play, inca astept sa isi ceara scuze!"

Stefanos Tsitsipas a trecut printr-unul dintre cele mai ciudate momente ale carierei sale.

Stefanos Tsitsipas a suferit un esec surprinzator in sferturile de finala ale competitiei ATP 500 de la Hamburg, faza competitionala in care a fost invins de numarul 44 ATP, Filip Krajinovic, scor 6-3, 1-6, 3-6, dupa doua ore de joc.

La inceputul revenirii tenismenului din Serbia, mai exact cand Krajinovic conducea cu 3-1 in setul secund, Stefanos Tsitsipas a trecut printr-una dintre cele mai neasteptate faze ale carierei sale. Jucatorul grec s-a vazut in timpul punctului fara racheta, care s-a rupt instant dupa ce Tsitsipas a incercat sa loveasca unul dintre backhand-urile sale celebre, executate cu o singura mana.

Racheta s-a rupt in doua, iar bucatile au zburat in aer, iar Stefanos Tsitsipas s-a dus imediat la banca sa de odihna pentru a o inlocui. Finalistul Roland Garros a fost criticat la conferinta de presa sustinuta dupa meci de oponentul sau pentru comportamentul pe care l-ar fi avut pe terenul de joc.

This replay tho ???? pic.twitter.com/LkWENzilC0 — Tennis TV (@TennisTV) July 16, 2021

"Nu cred ca Tsitsipas s-a purtat prea bine pe teren. Nu stiu de ce a actionat asa. Intotdeauna m-am gandit la el ca la un tip bun, caracterizat de fair-play, dar astazi s-a comportat ciudat. Am vazut cu totii ce a facut: s-a dus la toaleta, unde a stat 10 minute dupa ce a pierdut cu 6-1 al doilea set.

In timpul punctelor vorbea, iar asta nu e placut deloc. Sper sa isi ceara iertare intr-o buna zi pentru maniera in care s-a comportat pe teren. Cu toate astea, nu mi-am pierdut concentrarea si am fost capabil sa imi fac jocul. Eu nu am avut nevoie sa ma comport la fel ca el. Nu vreau sa intrec masura, dar nu ma asteptam la asa ceva din partea unui jucator ca Stefanos. Il pot intelege, poate a fost emotionat din cauza presiunii exercitate asupra lui. Cred ca e un baiat bun si nu e usor sa pierzi un meci," a afirmat Filip Krajinovic dupa incheierea partidei, informeaza Punto de break.

Filip Krajinovic va avea parte de un duel cu conationalul Laslo Djere in semifinalele intrecerii de la Hamburg, in timp ce semifinala jumatatii inferioare de tablou va fi disputata intre doi vorbitori de limba spaniola: argentinianul Federico Delbonis si ibericul Pablo Carreno-Busta.