Detaliul pe care nu l-a observat NIMENI! Urmele DURERII pe picioarele Simonei Halep dupa doua saptamani NEBUNE la Paris. Cum a aparut la sedinta foto

Simona Halep are cateva zile de pauza la Bucuresti dupa victoria de senzatie de la Roland Garros.

Simona a revenit ieri in tara si are liber la relaxare pana la turneul de la Eastbourne, programat in perioada 22 - 30 iunie.

Efortul depus timp de doua saptamani la Roland Garros e inca pe deplin vizibil pe corpul Simonei. Jurnalista Irina Aldea a remarcat un detaliu trecut cu vederea la sedinta foto oficiala, organizata de francezi duminica, inaintea finalei nasculine. Simona s-a imbracat intr-o rochie neagra, eleganta, si a avut in picioare incaltari potrivite pentru eveniment. Modul in care aratau insa picioarele ei spune povestea a doua saptamani de suferinta, terminate cu cea mai mare bucurie a carierei pentru numarul 1 mondial.