HALEP MANIA in Statele Unite! Dezvaluirile lui Ghita Muresan despre campioana din tenis

Au fost si americani care au tinut cu Halep in finala cu Stephens! Ghita Muresan spune ca Halep a devenit mai populara decat Nadia in State.

Ghita Muresan n-a avut curaj sa se uite cap-coada la finala lui Halep.



"Eram in avion, veneam acasa si am vazut in Munchen primul set si am inchis repede telefonul, ca mi-a fost frica ca ii port ghinion. Felicitari, Simona! Noi o iubim pe Simona si daca bate, si daca nu", a spus Muresan.



Curry si LeBron au auzit si ei de Halep.



"Am prieteni americani care o iubesc foarte tare pe Simona, o urmaresc la fiecare turneu, se duc la turnee pentru ea", spune Ghita.