Echipa de dublu feminin germano-japoneză, formată din Aldila Sutjiadi și Miyu Kato a fost descalificată din turneul de la Roland Garros pentru lovirea unui copil de mingi.

A fost o minge trimisă de sportiva asiatică din partea opusă a terenului, cu înălțime, care a lovit una dintre copilele de mingi.

Miyu Kato & Aldila Sutjiadi just got defaulted as Kato hit a ball girl accidentally at 6-7(1), 3-1.

Ball girl is okay but got scared & started crying. Kato went to check on her & apologize but nothing could be done — supervisor called, default confirmed. pic.twitter.com/1mLA951AOc