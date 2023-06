Replica ironică a Andreei Prisacariu, după ce Iga Swiatek și-a umilit adversara de la Roland Garros, scor 6-0, 6-0

Liderul mondial a spulberat-o pe chinezoaica Xinyu Wang, adversara din turul al treilea al competiției, în faţa căreia s-a impus cu 6-0, 6-0, după doar 51 minute de joc.

Poloneza a cedat doar opt ghemuri în primele trei partide la actuala ediţie de la Roland Garros, calificându-se pentru al cincilea an consecutiv în optimile de finală, în tot atâtea participări.

Jucătoarea de tenis din România a pierdut în fața polonezei cu același scor în cadrul întâlnirii din cadrul Billie Jean King Cup 2022, iar atunci sportiva a fost criticată pentru evoluția sa.

"Și totuși, au râs de mine că am pierdut la 0 în fața ei!", a scris Andreea Prisacariu pe contul de Twitter, adăugând și un emoticon care râde.

And yet they laughed at me for losing at 0 in front of her????