Thanasi Kokkinakis (27 de ani, 108 ATP) a părăsit ediția 2023 a turneului de la Roland Garros după turul al treilea, la capătul unui meci de patru seturi, 6-4, 6-1, 3-6, 7-6 (5), jucate în patru ore fără un sfert, în compania rusului Karen Khachanov, clasat al unsprezecelea în lume.

Tenismenul australian i-a învins pe Daniel Evans și Stan Wawrinka în primele două runde, după lupte pasionale, dar încărcătura psihologică și-a spus cuvântul în al treilea meci, în care Kokkinakis a avut un conflict excepțional cu arbitrul de scaun.

Fără a cunoaște regulamentul, Kokkinakis s-a înfuriat pe arbitră, la Roland Garros

Arbitra Katarzyna Radwan-Cho nu i-a permis lui Thanasi Kokkinakis să folosească toaleta, după al doilea set al meciului. „Nu știam despre regula asta, acum îmi spui că totuși am la dispoziție 50 de secunde. Poți să fii realistă și să îmi oferi un timp decent, măcar o dată? Ai dracului! Avem doar două pauze de toaletă per meci. Vrei să mă p** pe teren? Asta vrei? Atunci, ce vrei?” a întrebat Kokkinakis oficialul partidei, notează The Sun.

Conform noului regulament, jucătorii dispun de numai două pauze de toaletă per meci, a câte trei minute, pe care trebuie însă să le anunțe din timp, pentru a le primi. Doar pauza dintre seturi poate fi utilizată pentru a cere accesul la toaletă.