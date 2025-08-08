FOTO Poza asta tocmai a devenit legendară: Bianca Andreescu a prevestit succesul Victoriei Mboko la Montreal

Victoria Mboko (18 ani) a urcat șaizeci și unu de locuri în clasamentul WTA, în urma câștigării titlului de campioană în competiția de o mie de puncte de la Montreal.

Sportiva cu origini congoleze a revenit în fața japonezei Naomi Osaka de la 0-1 la seturi, la fel cum a făcut-o și împotriva Elenei Rybakina.

Bianca Andreescu și Victoria Mboko, singurele canadience care au câștigat Openul Canadei în ultima jumătate de secol

  • Între Andreescu și Mboko există o diferență de șapte ani.

Mboko a învins-o pe Osaka, scor 2-6, 6-4, 6-1 și a devenit doar a doua canadiancă, după Bianca Andreescu, în 2019, care iese campioană în Openul Canadei, în ultimii cincizeci de ani.

Ca urmare a acestui rezultat, o poză mai veche cu Bianca Andreescu alături de Victoria Mboko pe când aceasta din urmă era în plin juniorat a căpătat o aură legendară în istoria tenisului canadian.

Bianca Andreescu a avut parte de o finală mai liniștită, la Toronto, în 2019

Spre deosebire de Victoria Mboko, Bianca Andreescu nu doar că nu a jucat trei seturi, dar nu a avut nevoie să joace nici măcar un set întreg în finala din urmă cu șase veri, pentru a câștiga titlul de campioană.

Serena Williams a abandonat partida din cauza unor dureri la spate, la scorul de 3-1 pentru Bianca Andreescu.

