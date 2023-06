Turneul de la Wimbledon a început cu săptămâna calificărilor, care i-a încântat pe fanii tenisului încă din prima zi.

În meciul dintre japonezul Taro Daniel și argentinianul Marco Trungeliti s-a jucat un punct extraordinar, în care s-a alunecat și s-a sărit fără nicio ezitare, pe iarba neatinsă a terenurilor din complexul All England Lawn Tennis & Croquet Club.

Peste 600,000 de persoane s-au oprit să vadă schimbul de mingi, pe pagina oficială a competiției de mare șlem de la Londra, care va debuta luni, 3 iulie.

România le va avea ca participante pe Irina Begu, Sorana Cîrstea și Ana Bogdan, iar din calificări ar putea ajunge pe tabloul principal și Irina Bara.

First day of Qualifying and already a trademark grass court point ™️#Wimbledon pic.twitter.com/OxV63eJyYG