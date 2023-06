Andy Murray (36 de ani, 38 ATP) nu renunță ușor niciodată. Dublul campion al turneului de la Wimbledon a început stagiunea de iarbă a sezonului 2023 într-o manieră entuziasmantă și a ajuns la zece partide câștigate la rând.

Campion în turneul ATP Challenger de la Surbiton, Andy Murray s-a impus și la Nottingham. În finală, Murray a dispus de Arthur Cazaux, din Franța, clasat pe locul 147 ATP, scor 6-4, 6-4.

A special rally ended in champion style ????

The final #RothesayOpen Shot of the Day ✨@andy_murray | @ATPChallenger pic.twitter.com/6ROp2JTRky