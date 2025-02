CTP, savuros și radical după retragerea lui Halep: și-a anunțat decizia, odată cu ieșirea Simonei de pe scenă

Nici nu vreau să mă gândesc câte talente am văzut de-a lungul anilor răsărind și stingându-se repede în tenisul românesc. Fără munca și dârzenia excepționale, talentul cu care Simona a venit de acasă nu ar fi fost de ajuns ca s-o ducă atât de sus cum nici nu mai visam pentru tenisul nostru de la Ilie Năstase încoace. Ca și Ilie, ea a pășit dincolo de tenis, într-o poveste spusă întregii lumi. A născut o mare amintire pentru omenire.

A anunțat că nu va mai comenta tenisul niciodată

Retragerea Simonei din activitatea competițională a declanșat și decizia luată de Cristian Tudor Popescu, de a nu mai comenta ce ține de „sportul-alb“.

În ultimii mulți ani, mai ales de când a început ascensiunea lui Halep în circuitul WTA, CTP a fost printre cei mai căutați comentatori de tenis din România. Chiar dacă n-a practicat acest sport decât la nivel de amator, Cristian Tudor Popescu a avut niște opinii ultramediatizate datorită stilului său savuros, inconfundabil de a scrie / comenta.

„Pentru mine, înseamnă o retragere din comentariul de tenis, am scris şi am vorbit de Simona Halep începând cu 2013, de atunci am scăpat 2-3 meciuri să nu le văd, deci ea a fost pentru mine un declanşator al articolelor mele despre tenis, fără de care de acum îmi va fi greu să continui. Se leagă lucrurile şi cu dispariţia din tenisul profesionist al lui Federer, Nadal, jucători, personaje legendă, jucători care aveau poveste, de aceea mă inspirau să scriu. Aşa şi Simona, a fost o jucătoare de poveste. Faptul că se retrage acum, pentru mine nu este o surpriză, am înţeles acest lucru de la primul meci de anul trecut, de când a încetat suspendarea, meciul cu Paula Badosa, atunci mi-a fost destul de limpede că muntele pe care îl are de urcat nu îl mai poate urca“, a declarat CTP pentru Euronews.