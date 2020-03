Serena Williams INNEBUNESTE in carantina: "M-am enervat cand fiica mea a tusit si i-am aruncat o privire nervoasa"

Serena Williams este vizibil deranjata de starea de carantina cauzata de COVID-19.

Serena Williams a anuntat public ca se va izola in propria locuinta pe fondul raspandirii coronavirusului, dar situatia actuala o nelinisteste pe ocupanta locului 9 in clasamentul WTA.

"Vreau sa va povestesc experienta mea cu corona. La inceput m-am gandit ca nu ma poate afecta cu adevarat, dar apoi Indian Wells a fost anulat si mi s-a parut ciudat, dar m-am bucurat ca am primit putin timp liber in plus. Ulterior, o anulare a dus la urmatoarea, provocandu-mi toata aceasta anxietate pe care o simt acum. M-am izolat de ceilalti de foarte mult timp - deja sunt doua saptamani, dar fiecare lucru mic ma innebuneste", a relatat Serena Williams.

Serena Williams: "Fiecare lucru mic ma innebuneste"



"Prin anxietate vreau sa spun ca traiesc intr-o stare de tensiune de fiecare data cand cineva stranuta sau tuseste in jurul meu si nu stau cu nimeni altcineva decat cu fiica mea. A tusit si m-am enervat; i-am aruncat o privire: privirea Serenei care e nervoasa.

In cele din urma, m-am intristat si m-am gandit daca fiica mea se simte bine ori daca este ceva ce pot face in aceasta privinta. Nu stiu ce sa fac, dar in loc sa fiu relaxata, ma regasesc sub o tona de stres. Vom depasi acest obstacol, trebuie", a spus Serena Williams intr-o succesiune de story-uri publicate pe Instagram.