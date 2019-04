Naomi Osaka a semnat cu Nike si a dat lovitura: primeste de 5 ori mai multi bani decat Simona Halep! 

Naomi Osaka devina una din cele mai bine platite sportive din lume la 21 de ani. Ea a semnat cu Nike si le calca pe urme Serenei Williams si Simonei Halep.

Naomi Osaka a semnat cu Nike oficial pe 4 aprilie. Sportiva din Japonia a procedat la fel ca Simona Halep: a incheiat intelegerea cu Adidas la finalul anului 2018 si s-a mutat in tabara Nike cateva luni mai tarziu.



NAOMI OSAKA, DE 5 ORI MAI MULTI BANI DECAT SIMONA HALEP



Dar, spre deosebire de Simona Halep, Naomi Osaka a dat lovitura dupa ce a cucerit doua titluri Grand Slam la rand si a devenit numarul 1 WTA. Potrivit presei americane, sportiva japoneza va castiga 8,5 milioane de dolari pe an din partea producatorului de echipament sportiv american. Simona Halep are un contract de 1,7 milioane de dolari plus bonusuri.

Forbes anunta ca Naomi Osaka a refuzat oferte din partea japonezilor de la Uniqlo pentru a intra in familia Nike. "Ce primire, va multumesc", a postat Osaka pe Twitter.

Numarul 1 WTA va purta noile echipamente Nike din 22 aprilie, la turneul de la Stuttgart, acolo unde se va duela cu Simona Halep pentru locul 1 in clasament. "Sunt mandra sa devin membru al familiei Nike si entuziasmata sa ma implic in toate activitatile pe care le au ei de oferit. Nike are un istoric legedar si abia astept momentele ce urmeaza sa vina", a spus Osaka.



Naomi Osaka, masina de marketing!

Naomi Osaka a dat lovitura dupa victoria cu Serena Williams din finala US Open in 2018. A semnat contracte de Yonex din Japonia, Citizen Watch, Nissin Foods si Wowow. Si Nissan i-a oferit un contract pe trei ani dupa victoria de la US Open.

Osaka a continuat apoi cu Shiseido in noiembrie, All Nippon Airways in ianuarie si cu Proctor & Gamble. In total, sase noi contracte de la victoria de la US Open.

Faptul ca e nascuta in Japonia si crescuta in SUA o ajuta pe Naomi Osaka sa se bucure de ce e mai bun din ambele lumi. Ea joaca sub steagul Japoniei, dar tatal ei este nascut in Haiti.

Naomi Osaka a fost jucatoarea cu cele mai mari castiguri din WTA in 2018, 6,4 milioane de dolari doar din premiile de la turneele castigate!



Bataie pe sponsori pentru Naomi Osaka



Si vestile bune continua pentru jucatoarea japoneza. Ea va fi una din principalele atractii la Jocurile Olimpice din 2020, iar sponsorii se lupta deja pentru semnatura ei. "Exista interes ridicat. Sa castige US Open in fata Serenei Williams a accelerat cresterea profilului ei. Jocul si personalitatea ei au fost tot timpul asa, era doar o chestiune de timp pana cand sa ajunga in fata unei audiente mari", spune Stuart Duguid, managerul lui Naomi.

La prezentarea oficiala Nike, Osaka a facut cunostinta cu LeBron James, legendarul jucator din NBA. "Naomi e o atleta incredibila si ne bucuram enorm s-o avem in echipa pentru a inspira o noua generatie de atlete", a spus Amy Montagne, oficial Nike.



NAOMI OSAKA vs SIMONA HALEP. Lupta stransa in clasamentul WTA

Naomi Osaka s-a despartit de antrenor dupa Australian Open intr-o mutare surprinzatoare. Jucatoarea japoneza nu a mai castigat niciun turneu din circuitul WTA de atunci si risca sa-si piarda pozitia de lider. E presata de Simona Halep, care nici ea nu a avut rezultate extraordinare. Lupta poate fi transata la Stuttgart, pe zgura, suprafata preferata a Simonei.

Simona isi poate relua pozitia de lider mondial in cazul in care ajunge in finala, iar Naomi Osaka este eliminata in primul tur. De asemenea, o conditie este aceea ca Petra Kvitova sa nu castige turneul.

Un alt scenariu ar fi acela ca Halep sa castige turneul, iar in acest caz, Osaka nu trebuie sa ajunga in finala.

Turneul de la Stuttgart va avea loc in perioada 22-28 aprilie 2019, iar pana la acel turneu, Simona va evolua in semifinala de FED CUP dintre Romania si Franta.