Sorana Cîrstea (34 de ani, 71 WTA) nu s-a simțit niciodată bine la Australian Open. Dovadă și faptul că tocmai a bifat a treia eliminare succesivă în turul I. De fapt, în 17 participări pe tabloul principal, românca are un bilanț negativ: 16 victorii, 17 înfrângeri.

Eliminarea de acum, după un meci pierdut categoric după cum sport.ro a scris aici, a fost, cumva, previzibilă. Pentru că „Sori“ a ajuns, la Melbourne, fără meciuri în picioare. Concret, după operația suferită la glezna piciorului în vară, ea a stat pe tușă. Până acum, în ianuarie, când a revenit pe teren în Australia. Cu două înfrângeri la Adelaide și în primul Grand Slam al anului.

Chiar dacă era evident că trebuie să aibă așteptări minime de la Australian Open 2025, Sorana a fost, totuși, dezamăgită de cum a gestionat duelul din turul I. Într-un interviu acordat pentru Eurosport, ea a explicat ce își reproșează.

„Fizic, m-am simțit bine astăzi dar, din punct de vedere al jocului, sunt un pic dezamăgită de prestația mea. Simțeam că jucam mult mai bine la antrenamente și mă așteptam să am un nivel mult mai ridicat. S-a văzut însă că am o lipsă de meciuri și, probabil, va dura un timp până voi avea același ritm și în antrenamente, și în meciuri. Cred că, astăzi, puteam să returnez mult mai bine, game-urile pe retur s-au dus un pic cam repede. Apoi, puteam să fiu un pic mai agresivă, să iau mingea mult mai repede. Din nou, sunt dezamăgită de modul cum am jucat, având în vedere că, în ultimele două luni, sau cel puțin în ultima lună, m-am antrenat destul de bine și simțeam că nivelul e acolo. Dar, după cum se știe, nu e același lucru antrenamentul cu meciul“, a declarat Cîrstea.

Va juca sigur la Transylavania Open. Poate și la Linz

În continuarea dialogului cu Eurosport, Sorana a oferit detalii despre cum va arăta continuarea acestui sezon pentru ea în circuitul WTA.

Cu participarea încheiată la Australian Open 2025, românca va reveni în Europa. Și are în vizor două turnee, la Linz (27 ianuarie – 5 februarie) și la Cluj (3-9 februarie).

„Nu știu dacă sunt sută la sută, dar sunt aproape de sută la sută. Joc fără să mă gândesc la picior, asta e important, pot să-mi fac antrenamentele. Fizic totul e OK, acum important e să-mi găsesc jocul, să-mi găsec reperele pe teren, să joc cât mai multe meciuri ca să pot să-mi recapăt acel ritm pe care-l aveam înainte de operație. E posibil ca următorul turneu la care particip să fie cel de la Linz, încă discutăm dacă merită să joc acolo sau nu. Sută la sută voi fi la Cluj însă, apoi Doha e cu semnul întrebării, Dubai va fi sută la sută. Trebuie să gestionăm un pic altfel programul acum, mai ales că am fost șase luni pe bară. Am și clasamentul înghețat… Este o șansă mare să fiu la Linz, sper să joc acolo, m-ar ajuta un pic și pentru Cluj faptul că pot să joc înainte un turneu în sală. Să reușesc să mă acomodez practic cu jocul în sală, iar la Cluj (n.r. – la Transylvania Open 2025) să ajung într-o formă mult mai bună decât am fost aici“, a adăugat Cîrstea.