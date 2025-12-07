Yannick Alexandrescu, românul numărul 5 mondial la juniori, a anunţat că va reprezenta de acum înainte Franţa.

Mesaj bilingv, în franceză și în română



“Sunt fericit să anunţ că de acum înainte voi reprezenta Franţa.

Pe lângă cetăţenie, cultura franceză face parte din mine de când mă ştiu.

De acum înainte mă voi antrena la Paris, la Centrul Naţional de Antrenament.

Sunt mândru şi nerăbdător să încep acest nou capitol”, a notat Alexandrescu pe Instagram, în franceză.

“Mulţumesc frumos Federaţiei Române de Tenis şi tuturor persoanelor implicate in dezvoltarea mea de-a lungul anilor”, a adăugat el în limba română.

Născut în 2008, Yannick este fiul lui Miki Alexandrescu (1951-2020), regretatul comentator de Formula 1.

