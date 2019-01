Cea mai sexy jucatoare din circuitul WTA o ameninta pe Simona Halep: "Anul asta vreau numarul 1! Vreau sa castig tot!"

Elina Svitolina viseaza la locul 1 WTA.

2018 a reprezentat pentru Elina Svitolina un an foarte bun, sezonul in care a obtinut cel mai mare succes al carierei, s-a impus la Turneul Campioanelor din Singapore, iar in 2019 planuieste sa devina lider mondial, in locul Simonei Halep.

Sportiva din Ucraina este tot mai hotarata sa-si depuna candidatura pentru locul 1 WTA: "Am jucat grozav in finalul sezonului trecut. Vreau sa stiti ca obiectivul meu principal este sa ajung pe primul loc WTA si sa castig un Grand Slam. Nu vreau sa pun presiune pe mine, deoarece toata lumea lupta pentru acest lucru, dar ma motiveaza. Vreau sa joc un tenis bun si sa dau suta la suta la fiecare meci", a spus Elina Svitolina intr-o conferinta de presa.

Ocupanta locului 7 WTA nu este la prima declaratie de acest fel. Dupa ce s-a impus la Turneul Campioanelor, ea a spus despre locul 1 mondial ca reprezinta pentru ea "scopul vietii": "Sa fiu prima in lume este scopul vietii mele! Acum vreau sa castig fiecare turneu la care particip in 2019. Voi da tot posibilul sa fiu pregatita, sa joc bine", a declarat Elina Svitolina pentru CNN.

Ucraineanca va evolua in primul tur la Australian Open 2019 contra elvetiencei Viktorija Golubic, locul 104 WTA.