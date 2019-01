Presa americana, despre infrangerea Simonei Halep de la Sydney! Care este cel mai mare castig dupa eliminarea romancei!

Simona Halep a fost invinsa de Ashleigh Barty in turneul de la Sydney.

Simona Halep a fost invinsa in primul meci din acest sezon competitional, insa jurnalistii americani sunt de parere ca infrangerea de la Sydney nu este un motiv de ingrijorare pentru liderul mondial din WTA.

"Eliminarea Simonei Halep n-ar trebui sa va ingrijoreze deloc", sustin americanii de la Lob And Smash, care evidentiaza doua motive pentru care esecul de la Sydney nu ar trebui sa ridice reale semne de intrebare in privinta celei mai bune jucatoare de tenis din lume la momentul actual.

Cel mai important aspect consta in faptul ca Simona nu s-a plans de starea medicala dupa un test fizic destul de mare. "Cel mai mare castig dupa eliminarea de la Sydney este faptul ca Simona se simte suficient de sanatoasa incat sa concureze. Halep nu a mai avut probleme medicale, iar asta este ceva urias. Chiar daca ea isi dorea sa joace mai mult la Sydney, faptul ca poate participa la alte turnee fara probleme medicale este cel mai important lucru", a scris sursa citata.

Americanii mai spun ca infrangerea in fata australiencei Ashleigh Barty nu reprezinta o surpriza deoarece aceasta joaca un tenis foarte bun, iar Simona nu si-a intrat inca in ritm. "In al doilea rand, Barty este o adversara foarte puternica, iar Simonei ii era dificil sa o intalneasca in primul meci dupa accidentare. Halep are nevoie de mai multa incredere in ea pentru a-si imbunatati partea mentala inainte de Australian Open”.

Simona Halep va juca la Australian Open marti, impotriva sportivei din Estonia, Kaia Kanepi, locul 70 WTA.