Simona Halep, comparata de Mats Wilander cu Andy Murray! Ce spune fostul mare campion despre castigatoarea de la Roland Garros!

Mats Wilander a vorbit inainte de inceperea Australian Open.

Mats Wilander, in varsta de 54 de ani, este de parere ca Novak Djokovic porneste ca mare favorit la Australian Open, in timp ce pe tabloul principal feminin nu a gasit vreo favorita clara, principalul motiv fiind acela ca jucaotarele nu sunt prea constante. Totusi, suedezul a comparat-o pe Simona Halep cu britanicul Andy Murray.

"Djokovic este favorit clar. Unica sansa a lui Federer de a castiga un Grand Slam in acest an este aici. Daca Rafa Nadal va fi in forma, ne asteapta un turneu incredibil la baieti. Indiferent de suprafata, daca Nadal e in forma, va fi periculos. Este a doua lui suprafata favorita, dar el nu va juca daca nu este 100%. Dupa succesul lui Zverev in Turneul Campionilor, el este al doilea favorit dupa Djokovic la victorie. Sunt convins 99% ca acest sezon ii va aduce lui Zverev un Grand Slam", a spus Wilander.

Despre tabloul feminin, Wilander a declarat ca nu este vreo jucatoare care sa porneasca favorita: "Competitia este deschisa, pentru ca nimeni nu detine controlul. Nu am idee cine va castiga, dar as alege intre Kerber sau Williams. Osaka are jocul prezentului si viitorului, dar depinde de forta ei mentala, daca vrea sa se bata zi de zi. Simona Halep nu mai are presiunea de a castiga un Grand Slam. Imi aminteste de ambitia lui Murray, pentru ca uraste sa piarda", a concluzionat suedezul.