SIMONA HALEP, AUSTRALIAN OPEN | Simona Halep, dezvaluire in premiera! Ce s-a intamplat dupa despartirea de Darren Cahill

HALEP - KANEPI | Organizatorii au anuntat ORA la care Simona Halep joaca primul meci de la Australian Open

Simona Halep a marturisit in Australia ca a primit foarte multe oferte de la diferiti tehnicieni dupa ce Darren Cahill a decis sa ia o pauza de la antrenorat pentru a petrece mai mult timp cu a sa familie.

Liderul mondial din WTA a declarat la o conferinta de presa sustinuta la Melbourne ca mai "multi antrenori s-au autopropus", insa i-a refuzat pe toti pentru a vedea cum se descurca si singura: "Am nevoie de un antrenor, dar pentru moment imi asum responsabilitatea sa vad cum merge in urmatoarele trei-patru luni", a spus Simona pentru CNN.

Totusi, Simona a recunoscut ca la acest nivel este foarte greu fara un antrenor alaturi. "Este greu pentru mine sa schimb persoana cu care muncesc pentru ca eu ma atasez de oamenii din echipa mea. Nu pot schimba totul rapid. De fiecare data cand ai pe cineva in echipa, trebuie sa dea 100%. Dupa cum am spus mereu la acest nivel este imposibil fara antrenor. Deci probabil in viitorul apropiat voi avea pe cineva. Dar pentru moment sunt doar eu", a declarat Simona Halep la Melbourne.

Totodata, romanca de 27 de ani a negat ca Boris Becker ar fi fost vreodata o varianta pentru ea: "Boris a venit la Bucuresti dintr-un motiv diferit si am fost fericita sa-l vad, dar niciodata nu am discutat despre o colaborare", a explicat Simona.

Sportiva noastra va juca in primul tur la Australian Open 2019, marti, impotriva jucatoarei din Estonia, Kaia Kanepi, locul 70 WTA, de la ora 10, ora Romaniei.