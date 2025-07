Tenismenul a contestat amenda

„În data de 2 iulie, am primit o scrisoare care mă informa că am fost amendat. Am contestat decizia, deoarece am găsit nepotriviri procedurale în proces.

Sunt dezamăgit că Wimbledon a hotărât să facă această amendă publică, fără să menționeze apelul meu, fapt care creează o percepție a incidentului nedreaptă și incorectă.

Pot să spun că, la această oră, nu cred că a existat o investigație făcută complet, iar Wimbledon nu a acționat corect, în consecință,” a comentat Henry Patten pentru The Guardian.



Oficialii turneului nu au venit încă cu un răspuns.

Henry Patten a câștigat proba de dublu masculin a competiției de la Wimbledon din vara trecută. În acest an, Patten a devenit dublu campion de Grand Slam, impunându-se și pe hardul din Melbourne.