Chiar dacă ibericul Carlos Alcaraz este încă în competiție, în ediția 2025 a turneului de la Wimbledon , Novak Djokovic are o șansă extraordinară la al treilea titlu de campion cucerit pe iarba londoneză, în ultimii cinci ani.

Cea mai mare amendă scrisă la Wimbledon, în acest an. De ce a fost acuzat campionul en-titre

Într-o discuție cu Slaven Bilic, fostul antrenor al clubului West Ham, pe care îl veți putea urmări în sezoanele 2025/26, 2026/27 și 2027/28 ale Premier League, în exclusivitate pe VOYO, Novak Djokovic a punctat că succesul său se datorează, în mare măsură, modului în care a ales să își petreacă viața în afara terenului.

Novak Djokovic i-a explicat lui Slaven Bilic ce îl face pe el cel mai mare tenismen al tuturor timpurilor

„În ultimii zece-douăzeci de ani, sportul îți cere să fii complet profesionist și în afara terenului, nu doar pe teren. Pe teren, evident, ești obligat să fii sută la sută profesionist, e logic.

Dar ceea ce contează e ce faci în afara terenului. Acest lucru mi-a rămas mereu în cap.

Am vorbit de noroc și sunt de acord cu tine. Întâi, trebuie să ai șansa de a fi înconjurat de persoane care te ghidează, care îți arată lucruri, care îți permit să comiți greșeli, să înveți, să îți îmbogățești viața, dar nu să îți facă viața ușoară.

Să te îmbogățească în sensul în care să te facă să devii mai capabil, mai puternic, complet ca om și ca sportiv.

Poate că secretul marilor sportivi, nu doar al meu, e să găsești o formulă care funcționează pentru tine,” a declarat Novak Djokovic.

Completând, în contextul în care tatăl său a fost instructor de schi, iar mama sa a fost responsabilă de un restaurant și un magazin sportiv în Kopaonik, Serbia, „Nole” a spus următoarele:

„Datorită circumstanțelor în care am fost crescut, am fost, practic, forțat să îmi adaptez întreaga viață în jurul tenisului. Când spun întreaga viață, chiar mă refer la toată viața.

Vorbeam despre adolescență și despre ieșiri în oraș... nu am avut asemenea ocazii. Să nu mai spun de alcool. Da, cu siguranță, am ieșit câteva nopți și am băut câteva pahare, dar asta se întâmpla când mă relaxam.

Dar, în 95% din timp, ceea ce contează e cum îți trăiești viața. Cum îți petreci o zi în carantină? Dar de antrenament? Faci lucruri care îți umplu viața, mintea, emoțiile cu energie bună sau nu?

Nu contează doar ceea ce mănânci și bei, ci cum îți petreci timpul, cu cine stai. Pe cine lași în jurul tău? Ce fel de conversații porți cu ei?

Devino conștient de lucrurile acestea. După mult timp, mi-am dat seama cât mă afectează subiectele de conversație cărora le dedicam energia mea vitală.

Inclusiv știrile, politice, toate astea îmi pot influența prestația pe teren.

Acum, lucrurile sunt mai ușoare pentru sportivi decât în urmă cu cincisprezece ani, dar mental și emoțional, sunt mult mai dure. Am crescut fără telefoane, dar azi, mă pot trezi după câteva ore irosite pe telefon. Apoi revin la realitate și mă întreb ce am făcut, unde mi s-a dus timpul,” a explicat Novak Djokovic.

Nu în ultimul rând, despre concentrarea de care un tenismen are nevoie pentru a cuceri nu unul, nu două, ci douăzeci și patru de titluri de mare șlem, Novak Djokovic a explicat-o, zicând: „O antrenezi. O antrenezi cum antrenezi un șut, o lovitură. În general, am vorbit despre importanța de a fi conștient în viață, în fiecare moment,” a mai spus Djokovic.