Ce pre-sezon? Monica Niculescu nu doar joacă, ci și câștigă de sărbători: românca a încheiat anul cu un nou trofeu

În timp ce majoritatea românilor se pregătesc de sărbătorile de iarnă, Monica Niculescu a încheiat anul cu un trofeu câștigat la Limoges. Sportiva din România s-a impus, alături de Vera Zvonareva în proba de dublu a competiției din Franța, adjudecându-și câte 160 de puncte WTA șu un cec în valoare de 4840 de euro.

În ultimul act, Monica Niculescu și Vera Zvonaerva le-au învins pe Estelle Cascino și Jessika Ponchet, scor 6-4, 6-4. Victoria a fost un soi de răzbunare după ce, cu o săptămână mai devreme, Niculescu și Zvonareva pierdeau în finala întrecerii WTA 125k de la Angers.



Actualmente, Monica Niculescu ocupă locul 38 WTA în clasamentul de dublu, cu două poziții în spatele celei mai bine clasate jucătoare din țara noastră, Raluca Olaru.

România a avut două reprezentante în finalele de la Limoges, Ana Bogdan cedând în ultimul act al competiției individuale în fața belgiencei Alison Van Uytvanck, scor 2-6, 5-7.

Congrats to Monica Niculescu and her partner these past few weeks Vera Zvonareva on capturing the WTA125 Limoges doubles title today! I really like this team of 2 long-time veterans and hope they continue together in 2022. pic.twitter.com/Fti9sZjZpJ