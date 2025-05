Ciprian Marica, reacție după dezvăluirile-șoc făcute de Mirel Rădoi despre pariuri și blaturi: "Am auzit și eu!"

„Practic, cariera mea e o afacere de familie. Tata m-a învățat să joc tenis.”

Întrebată de Tennis Channel ce a făcut cu cel mai mare premiu câștigat până în prezent în tenisul mondial - în valoare de peste $260,000 -, Eva Lys a replicat:

„De obicei, am ceva de cumpărat. Înainte de turnee, îmi spun că, dacă voi ajunge până într-o anumită fază a competiției, mă voi premia.



Sunt fată, îmi plac hainele frumoase și să merg la cumpărături, mai ales cu mama. În Australia, nici măcar nu m-am gândit la așa ceva. Totul s-a întâmplat foarte rapid.



Sunt o persoană familistă, practic cariera mea e o afacere de familie. Tata m-a învățat să joc, mama călătorește cu mine.



După Australia, am adunat familia și am organizat o cină grozavă, dar am luat și câteva cadouri fetelor din familie - surorilor și mamei mele.



La capătul unui parcurs atât de bun, m-aș fi simțit prost să îmi cumpăr doar mie ceva, deoarece întreaa familie a muncit pentru asta.



Și tatăl meu a primit un cadou mai mic, dar lui nu îi pasă la fel de mult de aceste lucruri,” a declarat Eva Lys.

Înaintea turneului WTA 500 de la Stuttgart, Eva Lys a semnat un contract de publicitate cu Porsche.