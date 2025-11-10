Simona Halep se va retrage pentru a doua oară la Cluj-Napoca. După ce a jucat ultima partidă a carierei în circuitul WTA în ediția 2025 a Openului Transilvaniei - turneul WTA 250 de la Cluj-Napoca transmis de VOYO și Pro Arena -, fostul număr unu mondial va fi punctul principal de atracție al ediției 2026 a Festivalului Sporturilor, organizat de echipa care se ocupă și de imaginea Simonei Halep, în prezent.

Începând cu data de 10 noiembrie, iubitorii tenisului pot achiziționa bilete pentru meciul oficial de retragere a Simonei Halep, programat sâmbătă, 13 iunie 2026, de la ora 17:00, în Arena BT.

Cele mai scumpe locuri, în sectorul VIP vor ajunge să coste 1,000 de lei, după încheierea fazei preliminare. La polul opus, cel mai ieftin tichet de acces - în peluzele etajului superior - va costa 145 de lei. Toate biletele vor fi tranzacționate prin platforma Entertix.

