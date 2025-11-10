GALERIE FOTO Cât costă cel mai scump bilet la retragerea oficială a Simonei Halep, programată la Cluj, în 2026

Cât costă cel mai scump bilet la retragerea oficială a Simonei Halep, programată la Cluj, în 2026 Tenis
Marcu Czentye
Data publicarii:
Data actualizarii:

Simona Halep se va retrage la Cluj-Napoca în cadrul Sports Festival 2026.

Simona Halep Sports Festival Tenis WTA
Simona Halep se va retrage pentru a doua oară la Cluj-Napoca. După ce a jucat ultima partidă a carierei în circuitul WTA în ediția 2025 a Openului Transilvaniei - turneul WTA 250 de la Cluj-Napoca transmis de VOYO și Pro Arena -, fostul număr unu mondial va fi punctul principal de atracție al ediției 2026 a Festivalului Sporturilor, organizat de echipa care se ocupă și de imaginea Simonei Halep, în prezent.

Simona Halep se retrage pentru a doua oară la Cluj-Napoca

Începând cu data de 10 noiembrie, iubitorii tenisului pot achiziționa bilete pentru meciul oficial de retragere a Simonei Halep, programat sâmbătă, 13 iunie 2026, de la ora 17:00, în Arena BT.

Cele mai scumpe locuri, în sectorul VIP vor ajunge să coste 1,000 de lei, după încheierea fazei preliminare. La polul opus, cel mai ieftin tichet de acces - în peluzele etajului superior - va costa 145 de lei. Toate biletele vor fi tranzacționate prin platforma Entertix.

Agassi, Graf, Pavel, Halep și Cahill, printre numele mari care au participat la Sports Festival

Organizatorii Sports Festival confirmă, după ce, în anii precedenți, la Cluj-Napoca au sosit sportivi ca Ronaldinho, Adriano, Robert Pires, Gheorghe Hagi, Andre Agassi sau Steffi Graf.

Meciul oficial de retragere a Simonei Halep va avea loc cu două săptămâni înaintea ediției 2026 a turneului de la Wimbledon, competiție în care Halep va evolua, împreună cu Tecău, în proba de dublu a turneului demonstrativ destinat legendelor.

