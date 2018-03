Cand sportul invinge tensiunea dintre tari! Cu cine si-a facut poza Novak Djokovic la Miami

Sarbii si croatii nu au fost niciodata prieteni.

Razboiul croat de independenta dintre 1991 si 1995 a creat o permanenta tensiune intre croati si sarbi - daca duelurile dintre cele 2 nationale la fotbal s-au lasat cu violente, nu acelasi lucru se intampla cand vine vorba de Novak Djokovic.

Apreciat si in Croatia in multe randuri, fostul numar 1 mondial din tenisul masculin are multi prieteni si in nationala calificata la Mondialul din Rusia. El a aratat acest lucru si in postarea de pe Instagram.

Djokovic a profitat de faptul ca nationala Croatiei va juca o partida amicala in SUA cu Peru si si-a facut poza cu Luka Modric, Ivan Rakitic, Mateo Kovacic si Ivan Perisic.