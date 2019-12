Bianca Andreescu, in pericol sa rateze Australian Open! Jucatoarea s-a accidentat la genuchi si rateaza startul sezonului: "Sunt foarte dezamagita"

Jucatoarea de origine romana a suferit o accidentare la genuchi si nu va participa la turneul din Noua Zeelanda.

"Sunt foarte dezamagita. Am discutat cu echipa mea si este ceea ce trebuie sa fac pentru a-mi ingriji cat mai bine genunchiul in acest moment. Am amintiri foarte frumoase de la Auckland si sper ca, data totul va fi in regula, voi putea participa in 2021 la acest turneu", a spus jucatoarea.

NEWS | Bianca Andreescu has had to withdraw from the 2020 ASB Classic due to her ongoing knee issues. We are disappointed not to welcome Bianca back and wish her all the best for a speedy recovery. pic.twitter.com/7HVefuGLBe