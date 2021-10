Simona Halep și Gabriela Ruse au făcut spectacol în primul meci de dublu la Indian Wells: „Ne-am distrat!”

Simona Halep și Gabriela Ruse au ieșit triumfătoare din primul meci pe care l-au jucat la dublu în turneul WTA de la Indian Wells, ediția 2021. Sportivele din România le-au eliminat pe Darija Jurak (Croația) și Andreja Klepac (Slovenia), scor 7-5, 7-6 (7).

Tribunele au fost umplute, iar atmosfera, plăcută pentru o partidă de dublu, americanii arătându-se încântați de ocazia specială de a o vedea pe Simona Halep jucând această probă.

This is a fun match and the crowd is so into it. I have seen doubles finals with much less enthusiastic crowds. pic.twitter.com/T0vKREdRvJ



În faza optimilor de finală, Halep și Ruse vor primi o replică mult mai solidă, din partea cehoaicelor Marie Bouzkova și Lucie Hradecka.

Pentru performanța reușită în primul tur, Simona Halep și Gabriela Ruse vor ajunge să împartă un cec în valoare de $31,500, a cărui valoare s-ar putea dubla în cazul unei noi victorii pe tabloul principal.

It wasnt easy, but Simona and Gabriela played very well together and with the crowd behind them all the way got the victory. Simona Halep and Gabriela Ruse defeated Darija Jurak and Andreja Klepac 7-5, 7-6. pic.twitter.com/HSQWidzycF