Ashleigh Barty, model de modestie dupa ce a castigat 4,42 milioane de dolari! "Banii nu prea inseamna nimic pentru mine!"

Ashleigh Barty este jucatoarea care a surprins cel mai mult circuitul WTA pe durata sezonului 2019, debutand cu victorie in lumea turneelor de Mare Slem la Roland Garros si finalizand anul in postura de lider mondial.

Barty a castigat Turneul Campioanelor, unde a incasat cel mai mare cec al istoriei tenisului feminin, valorand 4,42 milioane de dolari. Intrebata despre bani la conferinta de presa, raspunsul lui Ashleigh a surprins jurnalistii.

Ashleigh Barty: „Banii nu prea inseamna nimic pentru mine. Stiu ca am sprijinul si dragostea familiei.”

"Banii nu inseamna nimic pentru mine! Stiu ca am sprijinul si dragostea familiei si incerc in fiecare zi sa-mi indeplinesc visele. Indiferent de cate zerouri au conturile mele, asta nu schimba felul in care imi traiesc viata, cine sunt si ce fel de om sunt. Pentru mine este important respectul oamenilor, nu cati bani am in cont. Banii nu sunt importanti pentru mine. Sunt destul de plictisitoare. Nu cheltuiesc prea mult pe mine, imi place sa-mi rasfat familia, nepotelul si nepotica. Nu sunt dintre cei care au o viata extravaganta, sunt fericita in casuta mea, am tot ce imi trebuie acolo,” a relatat Ashleigh Barty la Shenzhen.

Australianca a castigat o suma impresionanta pe durata sezonului 2019, mai exact 11.307.587 de dolari.

Ce spune Ashleigh Barty despre sezonul 2019

„A fost un sezon incredibil. Ceva mai incolo, cand voi avea putin timp, voi revedea unele momente. Finala de la Roland Garros in mod special. Abia astept sa ma ma asez si sa privesc, relaxata,” s-a pronuntat Barty despre performantele sale din acest an.

Ashleigh Barty a inregistrat la Turneul Campioanelor din 2019 de la Shenzhen 4 victorii din 5 meciuri, reusind sa o invinga in finala pe Elina Svitolina, singura jucatoare neinvinsa pana in finala.