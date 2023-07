Fostul elev al antrenorului Patrick Mouratoglou, Holger Rune (6 ATP) a pătruns în optimile de finală ale turneului de la Wimbledon.

Tenismenul danez în vârstă de 20 de ani l-a eliminat, după aproape patru ore de joc, pe spaniolul Alejandro Davidovich Fokina (34 ATP), scor 6-3, 4-6, 3-6, 6-4, 7-6 (8).

La scorul de 8-8 în maxi tiebreak-ul setului decisiv, Davidovich Fokina a comis una dintre cele mai greu de înțeles erori văzute vreodată într-un moment atât de important al unei partide lungi.

Jucătorul iberic a recurs la serva din mână, un procedeu intuit din timp de Holger Rune, care a închis punctul ușor, acordându-și șansa de a închide meciul pe propria servă.

8-8 in the tiebreaker.

Who expected Alejandro Davidovich Fokina to do an underarm serve? ????#Wimbledon pic.twitter.com/2ki8QOqkXz