Anunt neasteptat: isi pregateste retragerea! A castigat peste 19 milioane de dolari din tenis

Jelena Jankovic se pregateste sa se retraga din tenis.

Fostul lider mondial, Jelena Jankovic va organiza o conferinta de presa prin care isi va anunta retragerea din cariera, informeaza TennisActu. Conferinta ar urma sa aiba loc pe 13 mai, la Roma, mai noteaza sursa citata.



Jankovic nu a mai jucat din 2017, ultimul sau turneu fiind US Open. Sportiva din Serbia a fost nevoita sa se opereze.

Jelena Jankovic a jucat in finala US Open in 2008 si s-a mai calificat in doua randuri in semifinale la Australian Open si Roland Garros. Jankovic a castigat peste 19 milioane de dolari din tenis.