ANUL RECORDURILOR pentru Ashleigh Barty! Ce reusite a avut intr-un sezon perfect

Din articol Performantele pe care le-a reusit in acest sezon

Australianca termina pe locul 1 WTA intr-un sezon ideal

Numarul 1 mondial, australianca Ashleigh Barty, a invins-o in finala Turneului Campioanelor de la Shenzen pe Elina Svitolina (28 WTA), intr-o meci pe care l-a dominat autoritar. Barty s-a impus cu 6-4, 6-3, intr-o ora si 26 de minute de joc.

A fost un an pefect pentru sportiva din Australia, care a inceput anul pe locul 15.

Performantele pe care le-a reusit in acest sezon

A castigat primul Grand Slam, la Roland Garros, unde invins-o pe Marketa Vondrousova

A castigat Turneul Campioanelor

A castigat primul turneu Premier Mandatory, la Miami, dupa o finala cu Karolina Pliskova

A urcat pentru prima oara pe primul loc WTA in iunie 2019

A facut pentru prima oara sfeturi la Australian Open

Prima jucatoare din Australia care termina anul pe locul 1 in lume

Prima castigatoare din Australia la Turneul Campioanelor, dupa victoria lui Evonne Goolagong Cawley in 1976

A saptea jucatoare din istorie care invinge la Turneul Campioanelor la debut, dupa Chris Evert (care a castigat editia inaugurala in 1972), Evonne Goolagong Cawley in 1974, Serena Williams in 2001, Maria Sharapova in 2004 si Dominika Cibulkova in 2016.

A castigat cel mai mare premiu din istoria tenisului - 4.42 milioane de dolari