Andy Murray SE REVOLTA la adresa ATP dupa intamplarile de la Adria Tour: "Care sunt pedepsele pentru jucatorii care incalca regulile?

Fost numar 1 ATP si triplu campion de Grand Slam in proba individuala, Andy Murray cere public socoteala reprezentantilor circuitului ATP in contextul in care Adria Tour a pulverizat orice urma de stabilitate pe care continuarea sezonului 2020 o necesita.

Scotianul, dublu campion la Wimbledon a pus o intrebare pertinenta pe fondul celor intamplate - Grigor Dimitrov, Borna Coric si Viktor Troicki au fost deja testati pozitiv -, chestionand oficialii ATP despre pedepsele care ar putea fi aplicate jucatorilor care incalca regulile.

"Care sunt pedepsele pentru jucatorii care nu respecta regulile? Imaginati-va o situatie in care cineva iese din mediul creat, incalca regulile si face un lucru interzis. Poate sa contacteze virusul si sa nu mai poata juca, de exemplu, in sferturile de finala ale US Open," a declarat Andy Murray.

"Am fost testat negativ la COVID-19. Imi cer iertare tuturor persoanelor pe care le-am pus in pericol jucand acest turneu. Ma voi autoizola si voi urma sfaturile indicate de doctori. Ca masura de precautie suplimentara, echipa mea si cu mine vom continua sa facem teste," scria Alexander Zverev pe Twitter in urma imbolnavirilor anuntate duminica si luni.