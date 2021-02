Andy Murray s-a enervat si le-a dat 'unfollow' tuturor tenismenilor, dupa ce a fost respins de la Australian Open | Ce a putut sa spuna despre noua generatie din ATP 

Andy Murray a fost foarte suparat dupa refuzul organizatorilor Australian Open de a-l lasa sa participe la turneul din acest an.

Andy Murray nu a putut participa in acest an la Australian Open din cauza unui test pozitiv la COVID-19. Tenismenul scotian a fost in stranse legaturi cu organizatorii australieni pentru a-i convinge ca s-ar putea carantina inainte de turneu in Australia, pentru a avea sanse de joc, insa cererile i-au fost respinse.

"Am urmarit foarte putin din Openul Australian, mi-as fi dorit sa fiu acolo. Le-am dat 'unfollow' tuturor tenismenilor pe care ii urmaream pe social media, pentru ca nu am vrut sa vad desfasurarea turneului," a afirmat Andy Murray, noteaza BBC.

"E diferit sa stai la retur sau sa servesti intr-o finala de Grand Slam, in raport cu un sfert sau o semifinala, mai ales atunci cand infrunti pe cineva care are deja 17 titluri de acest calibru. E destul de intimidant, iar jucatorii mai tineri nu au aratat ca ar fi nici macar aproape. La US Open, Dominic Thiem a facut ce a trebuit sa faca pentru a castiga trofeul, dar daca Novak nu ar fi trimis o minge in gatul unui arbitru de linie, cred ca rezultatul ar fi fost acelasi cu cel de la Australian Open," a mai spus fostul lider ATP.

Andy Murray concureaza in aceasta saptamana la turneul ATP de la Montpellier, primul eveniment ATP la care participa in ultimele patru luni.