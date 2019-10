"Ai facut un gest si acum le spui tuturor ca imi dai indicatii! De ce?" Controversa intre Serena Williams si antrenorul ei, Patrick Mouratoglou

Serena Williams continua scandalul inceput acum un an in finala US Open 2018.

Intr-un interviu acordat celor de la The Project, Serena a declarat ca "nu intelege despre ce vorbeste Patrick Mouratoglou" atunci cand spune ca i-a oferit indicatii in timpul meciului.

Antrenorul Serenei Williams a admis la scurt timp dupa finala US Open 2018 ca i-a oferit Serenei indicatii. In clipul de mai jos se poate observa cum francezul de origine greaca ii face semn Serenei sa urce mai mult in teren si sa fie mai agresiva.

Lisa chats with Serena about the US Open code violation, sexism in tennis, and her new Breast cancer awareness campaign. #TheProjectTV pic.twitter.com/9UzWciU5T1 — The Project (@theprojecttv) September 23, 2018

Serena Williams: "Nu inteleg despre ce vorbeste Patrick Mouratoglou. Noi nu ne-am stabilit semne de joc, niciodata nu le-am avut"

"Mouratoglou a spus apoi ca a facut un gest. Ok, deci ai facut o miscare si acum le spui oamenilor ca mi-ai dat indicatii, de ce ai spune asta?", a spus sora mai mica a familiei Williams.

"Nu am vazut gestul. Cred ca a fost un moment confuz. I-am spus ca este in regula, dar...", a spus Serena Williams, fara sa continue propozitia.

"Le sustin pe femei intotdeauna, indiferent de ce fac", a conchis Serena.

Serena Williams l-a acuzat pe arbitrul de scaun Carlos Ramos, dar si pe organizatori de sexism si furt, catalogandu-l pe arbitrul portughez "mincinos" si "hot". Serena i-a promis in acea seara lui Ramos ca nu o va mai arbitra niciodata pentru tot restul vietii sale, iar intre timp Asociatia Americana de Tenis a luat decizia ca Ramos sa nu le poata arbitra pe surorile Williams la editia 2019 a Openului American.

La mai bine de un an distanta de la evenimentele neplacute ale finalei castigate de Naomi Osaka, Serena Williams refuza sa admita ca antrenorul sau a incalcat regulamentul, desi imaginile video confirma aceasta, iar faptul ca ea a remarcat sau nu gesturile antrenorului nu schimba in niciun fel deznodamantul regulamentar al actiunilor intreprinse de Mouratoglou pe care Carlos Ramos a fost responsabil sa il aplice.

Dilema ramane insa alta: daca regulamentele din tenis nu ar trebui schimbate, intrucat sunt si alti jucatori care s-au pronuntat pe aceasta tema, spunand ca indicatiile transmise de antrenori in timpul meciului reprezinta o practica care se regaseste des in lumea tenisului.

Serena Williams ocupa locul 9 in clasamentul pentru Turneul Campioanelor, pozitie care o repartizeaza momentan doar in lotul de rezerve.