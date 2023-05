A bătut o jucătoare din top 100 WTA și a fost acuzată de blat: experiența teribilă trăită de Andreea Prisacariu

Nu puține jucătoare de tenis sunt subiectul unor insulte inimaginabile, pe rețelele de socializare, iar, din nefericire, sportivele din România nu sunt ocrotite de tratamentul unor utilizatori recalcitranți.

Andreea Prisacariu (368 WTA) a reușit una dintre cele mai notabile victorii ale carierei. Sportiva ieșeană a eliminat-o pe unguroaica Panna Udvardy, număr 92 mondial, scor 6-7 (4), 6-3, 6-4, în turneul ITF W60 de la Bodrum, Turcia.

Sad to see this... especially from a serb????Real class. pic.twitter.com/xpuAoTq2bx