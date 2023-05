Andreea Prisacariu (23 de ani, 368 WTA) a explicat motivul pentru care a încetat să acorde la fel de multă atenție conaționalilor săi.

Sportiva ieșeană se simte judecată din motive superficiale, cum ar fi numărul tatuajelor imprimate pe corpul său, și a precizat că 90% dintre fanii săi nu sunt români.

La 23 de ani, Andreea Prisacariu poartă 35 de tatuaje

„Încrâncenarea este bună atunci când este folosită pentru un scop pozitiv. Când sunt pe teren, e nevoie de încrâncenare maximă: la punctele importante, când trebuie să faci diferența și când trebuie să închizi meciul.

Eu sunt număr 300 și ceva în lume - am făcut un alt podcast cu canadieni, săptămâna trecută și a fost incredibil ce mesaje am putut să primesc. M-au invitat să vin să joc. Am o relație foarte bună cu ei. Cu cehii, cu polonezii mă înțeleg la fel. Am fost plăcut surprinsă. Comunitatea este alcătuită 90% din oameni străini,” a dezvăluit Andreea Prisacariu, în emisiunea „Jocul interior și tenisul.”

„90% dintre urmăritorii mei sunt străini.”

Sportiva ieșeană a punctat, în aceeași emisiune, că are actualmente 35 de tatuaje imprimate pe propria piele, dar nu și-a mai făcut vreunul nou de peste șapte luni.

Adăugând pe tema potrivit căreia nu are răbdare cu publicul românesc, Andreea Prisacariu a spus următoarele: „În ultima perioadă, am refuzat să mai răspund, când am fost întrebată de tatuaje. Am câte am, îmi plac. Cu unghiile lungi pot să joc.

Dacă nu puteam, nu le aveam atât de lungi, logic, nu? Sunt niște întrebări fără sens, uneori, pentru mine, iar poate de asta par mai rea, dar până la urmă mi se ia și mie de aceeași întrebare, pusă la infinit,” a completat Prisacariu.

