Bătută 6-2, 6-0, Jessica Pegula se simte intimidată de numărul 1 WTA: „Barty joacă un tenis de băieți, zdrobește pe cine vrea” 

Jessica Pegula (27 de ani, 21 WTA) a suferit o eliminare categorică în faza ultimelor opt jucătoare a Openului Australian, scor 6-2, 6-0 în favoarea liderei WTA, Ashleigh Barty.

Favorita gazdelor a reușit calificarea în semifinalele AO 22 în doar 63 de minute de joc, timp în care și-a aplicat confortabil și aproape complet planul de joc, ca și cum oponenta nu i-ar fi bulversat deloc planurile făcute înainte de începerea partidei.

Barty a servit 6 ași, a câștigat 81% din punctele jucate cu prima servă și a semnat 17 lovituri direct câștigătoare, într-un duel ideal pentru publicul australian, încântat să o vadă pe Ashleigh performând la cel mai înalt nivel tocmai la Melbourne.

Întrebată dacă resimte efectele perioadei de supremație ale australiencei Ashleigh Barty în circuitul WTA, învinsa din sferturi, Jessica Pegula a oferit un răspuns remarcabil, admițând acest lucru și susținând că stilul de joc al jucătoarei de la antipozi seamănă cu tenisul practicat de bărbați.

Watch top seed Ash Barty's winning submission for *the* shot of Day 9️⃣.#AusOpenWithInfosys · @Infosys · #AO2022 pic.twitter.com/AkCJ5rs2Mu